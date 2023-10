Barista, contabile e bracciante

Sono diverse le offerte di lavoro in riviera. Parliamo dei più diversi impieghi, che si tratti di lavorare in una struttura ricettiva, una fabbrica o in ufficio. Di seguito riportiamo alcuni degli annunci pubblicati dal Centro dell’impiego di San Benedetto del Tronto. Si ricerca operaioa per azienda per il confezionamento del pesce. L’impiego ha un orario part time. Si ricerca eletticista con esperienza nel ruolo, meccanico auto anche senza esperienza, apprendista cablatore per la produzione di quadri elettrici e installazione bordo macchina, che sia in possesso del diploma tecnico. Ancora si ricercano bracciante agricolo per la vendemmia, assemblatore meccanico di linea per lavoro su giornaliero, addetto o addetta alle pulizie, con esperienza pluriennale nel ruolo, automunito. Si ricercano anche idraulico anche senza esperienza nel ruolo, barista con esperienza pluriennale nel ruolo, una buona conoscenza della lingua inglese e un ragioniere contabile con esperienza nel ruolo, che possa occuparsi di contabilità generale, fatturazione, customer service. Per chi volesse ulteriori informazioni o fosse interessato a presentare la propria candidatura per uno di questi impieghi è necessario rivolgersi al Centro per l’impiego di San Benedetto del Tronto. E’ possibile inviare una email a centroimpiegosanbenedetto.ido@regione.marche.it; una pec a regione.marche.centroimpiegosanbenedetto@emarche.it oppure contattare il numero telefonico 0735655600.