Bar, ristoranti e attività commerciali sono sempre in cerca di personale. Sicerca barista con esperienza pluriennale nel ruolo e buona conoscenza lingua inglese, cuoco di ristorante con esperienza pluriennale nel ruolo per un impiego part time, banconistaaiuto cucina per tavola calda, con esperienza pluriennale nel ruolo. Contattare il centro per l’impiego di San Benedetto (0735655600).