Barista in nero e clandestina: titolari nei guai

Più di 120 persone identificate, 76 autoveicoli controllati, 9 esercizi pubblici sottoposti a controllo e sette persone segnalate amministrativamente alla prefettura perché sorprese in possesso di modiche quantità di sostanza stupefacente. E’ questo il bilancio dei controlli della polizia, dei carabinieri, della Guardia di Finanza e della polizia municipale di Porto Sant’Elpidio, disposti dalla questura per il fine settimana che si è appena concluso.

In un bar di Porto Sant’Elpidio la polizia, tramite l’aiuto del cane antidroga della Guardia di Finanza, ha rinvenuto un involucro contenente un grammo di cocaina, lasciato cadere da uno degli avventori. La situazione del locale è ora al vaglio del questore di Fermo in quanto l’esercizio era stato già oggetto di un provvedimento di chiusura. Ad aggravare la situazione del locale la presenza di una barista straniera non in regola con le norme sul lavoro e clandestina sul territorio italiano. A pochi chilometri di distanza, sempre sul litorale, durante il controllo, davanti all’ingresso di un altro bar, è stato rinvenuto un grammo di hashish. Di seguito, in un altro bar poco distante, sempre il fiuto del cane antidroga della Guardia di Finanza ha scovato una dose di hashish occultata addirittura negli abiti della titolare. La giovane donna vistasi scoperta, ha consegnato spontaneamente la droga agli agenti ed è stata segnalata amministrativamente alla prefettura per il possesso dello stupefacente.

Durante la notte, invece, è stato effettuato un controllo in un night club della costa. Anche in questo caso è stata rinvenuta della sostanza stupefacente tipo hashish per un totale di 2 grammi, consegnata spontaneamente da una delle intrattenitrici. Infine, in una zona centrale di Fermo, i poliziotti hanno controllato quattro giovani seduti su una panchina, che hanno consegnato spontaneamente sette spinelli pronti per l’uso. Tutti saranno sanzionati amministrativamente.