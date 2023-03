Barlocci lascia la maggioranza: "Amministrazione fallimentare"

Era prevedibile che prima o poi Luciana Barlocci sarebbe passata in minoranza. E ora che è successo veramente, in fondo, cambierà ben poco. Almeno in consiglio comunale, dove il tutto si tramuterà in un distanziamento fisico dagli ex compagni di lista. Nella sostanza, però, la sensazione è che per l’attuale amministrazione sia scattato un silenzioso countdown al termine del quale, se non avrà ottenuto determinati risultati, non avrà altre carte da giocare: "Questo è il mio passaggio ufficiale in minoranza – si racconta la consigliera – Ho tentato con tutte le forze di cambiare il modus operandi di questa amministrazione. Sono stata per tanto tempo accanto a Spazzafumo in campagna elettorale, ho creduto in un progetto e ho pensato si potesse fare tantissimo. Già all’indomani delle elezioni, però, sono venute fuori delle situazioni particolari". Va ricordato, infatti, come prima di approdare in Rivoluzione Civica Barlocci se ne fosse andata da Libera per incompatibilità politica con il capogruppo Stefano Gaetani.

"Questa è per me una sconfitta umana – prosegue Barlocci – l’amministrazione Spazzafumo è un fallimento e mi dispiace di non aver saputo coglierne i segnali in campagna elettorale, in cui alcune liste prevaricavano altre e i coordinatori non riuscivano a gestirle adeguatamente". Che giudizio dare alla situazione attuale? "Abbiamo una giunta claudicante - continua la consigliera – Per quanto mi riguarda mi sono state fatte offerte, tutte peraltro rispedite al mittente". La disamina è spietata. "In consiglio ho espresso le mie perplessità su un bilancio da brividi. Sul sociale sono stata io a redigere il programma, quindi si può comprendere il mio sgomento nell’apprendere che erano stati tolti dei fondi. Sul Ballarin ho dato fiducia e ora ci troviamo con un problema enorme, visto che nessuno sa come debba andare a finire questa storia. A luglio l’amministrazione è andata sotto due volte e nessun confronto è stato fatto, nonostante i malumori ci fossero, vedasi il caso Picenambiente, sul quale oggi l’assessore al bilancio va a parlare da solo con i sindaci senza riferire. Abbiamo pessimi rapporti con il territorio perché questa amministrazione ha allontanato tutti: sulla sanità abbiamo dato un atto di indirizzo per il nuovo ospedale senza sentire neanche un sindaco".

Barlocci per ora approderà nel gruppo misto assieme a De Vecchis, Umberto Pasquali e Martina De Renzis. Intanto però si parla anche di un nuovo gruppo civico, magari con consiglieri di centrosinistra.

Giuseppe Di Marco