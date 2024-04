Barlocci: una consulta per gli impianti sportivi

Serve maggiore condivisione nelle scelte gestionali degli impianti sportivi. Secondo buona parte della minoranza, la trattazione di determinati argomenti necessiterebbe della partecipazione di tutto il consesso, o di una sua proiezione. Come fare? La ricetta di Luciana Barlocci prevede l’istituzione dell’apposita Consulta dello Sport, chiesta attraverso un’interrogazione che verrà discussa nel prossimo consiglio comunale. "Trascorsi due anni e mezzo dall’insediamento - dichiara Barlocci - l’Amministrazione Spazzafumo, nonostante le numerose sollecitazioni, non ha mai ritenuto di dover convocare la commissione Sport. A significare, anche dai pessimi risultati, che lo sport in questa città non è ritenuto né una necessità, né tantomeno una priorità. Poco importa a questa maggioranza quanto l’attività sportiva agonistica e non, sia componente essenziale per lo sviluppo psicofisico, di quanto ricopra un ruolo determinante nella nostra cultura sociale familiare, grazie alla sua funzione educativa. Tanto di meno nell’utilizzarlo come veicolo di sviluppo turistico". Gli impianti comunali, sottolinea la consigliera, sarebbero sprofondati in un declino e l’amministrazione Spazzafumo non sarebbe riuscita, ad oggi, a rilanciarli adeguatamente. A tal proposito Barlocci ricorda come il vertice comunale non sia riuscito ad intercettare fondi dal bando Pnrr ‘Sport e periferie’ per rimettere in sesto la vasca esterna della ‘Gregori’, indisponibile da oltre 10 anni. L’amministrazione, prosegue la consigliera, "non sente il dovere di progettare e confrontarsi, né con la commissione Sport, richiesta il 25 marzo congiuntamente con quella dei Lavori Pubblici ed ancora non convocata, tantomeno con le associazioni e le società che di questo settore sono indubbiamente il traino. In particolare si chiede l’istituzione della Consulta dello Sport, organismo già normato da apposito regolamento comunale, e di avere lumi circa le strutture sportive di proprietà pubblica, ovvero lo stadio ‘Riviera delle Palme’, il Palazzetto dello Sport ‘Speca’, il campo sportivo ‘Ciarrocchi’, il complesso natatorio ‘Gregori’". In un’altra interpellanza, Barlocci chiederà a che punto siano i lavori per il ripristino del tetto della piscina. Va ricordato che nella zona spogliatoi della ‘Gregori’, il 13 marzo, cadevano dei frammenti di intonaco e l’area spettatori veniva interdetta. Un altro intervento riguarda la cosiddetta ‘terra di mezzo’ della piscina, nel quale saranno investiti 400mila euro, per un terzo intercettati dalla regione. "Mi auguro e spero vivamente - conclude Barlocci - che Spazzafumo con l’ausilio della propria maggioranza, profonda nei confronti dello sport e delle strutture ad esso collegato, lo stesso impegno e la stessa perseveranza con cui si è prodigato per la ristrutturazione del proprio ufficio".

Giuseppe Di Marco