"Barriere architettoniche. Accesso difficile in chiesa"

"Per i disabili e per gli anziani in carrozzina è una missione complicata entrare nella chiesa di San Francesco, occorre intervenire al più presto". A lanciare l’appello è una donna ascolana che, quotidianamente, assiste un’anziana senza però riuscire ad accontentarla quando lei vuole fare un ‘salto’ nella chiesa che si affaccia su piazza del Popolo. Entrambi gli accessi all’edificio di culto, infatti, sono caratterizzati dalla presenza di barriere architettoniche e non c’è uno scivolo che consenta il passaggio a chi non può camminare. Così, per permettere a una persona in carrozzina di entrare, è necessario sollevarla, magari facendosi aiutare da qualche passante. Insomma, un caso imbarazzante per una città che invece intende essere inclusiva. Il rettore della chiesa avrebbe presentato, tempo fa, una richiesta al Comune per l’allestimento di uno scivolo, ma il progetto si sarebbe arenato.

Matteo Porfiri