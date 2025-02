Barriere architettoniche e polemiche in Consiglio tra minoranza e sindaco

Castorano, i consiglieri di opposizione, Luca Marcelli e Luigi Ficcadenti si difendono dall’accusa del sindaco Rossana Cicconi, che ha sottolineato le dichiarazioni "irriguardose e offensive", nei confronti di una dipendente comunale; la responsabile dell’ufficio tecnico. I fatti si riferiscono al 30 dicembre: la discussione contro le barriere architettoniche.

"Rispediamo al mittente – dichiarano i consiglieri – le pesanti accuse, che sono facilmente smentibili dalla lettura dai verbali del consiglio comunale. Le dichiarazioni non sono altro che una critica politica scaturita all’interno del consiglio comunale per l’approvazione del Peba, durante la quale, abbiamo criticato l’iter che ha portato all’approvazione del piano. Iter che doveva essere gestito in maniera diversa, attraverso il coinvolgimento della cittadinanza e dei portatori d’interesse e soprattutto affidato ad un tecnico esterno. Dove sono quindi le offese, dove sta la calunnia?. Dove sono le presunte dichiarazioni irriguardose?

Inoltre - proseguono i consigliere di minoranza - perché vi siete ricordati di gridare allo scandalo solo a distanza di un mese dal consiglio? Durante l’assise non c’è stata una levata di scudi per difendere il tecnico? È evidente che le offese e calunnie non esistono e che quello del sindaco è solo un attacco strumentalmente, di chi teme la critica e il dissenso e preferisce la censura al dialogo" concludono.