Barriere architettoniche, il piano per abbatterle

Non prevede impegni economici, ma pone le basi per interventi da realizzare in tutta la città: opere per cui, complessivamente, si parla di una spesa vicina a 5 milioni di euro. Consiste in questo, il primo stralcio relativo al Piano per eliminazione delle barriere architettoniche (Peba) e del Piano per l’accessibilità urbana (Pau), oggetto di una delibera di giunta che ne ufficializza l’adozione: documenti che faranno da base per futuri lavori di miglioramento della fruibilità cittadina. I lavori riguarderebbero, intanto, l’edificio municipale: in questo caso le schede riguardano i quattro piani del civico 124, nonché i locali dell’auditorium ‘Tebaldini’ e della biblioteca ‘Lesca’. Anche se non sono stati allegati computi specifici, i lavori in questa struttura richiederebbero stanziamenti compresi fra 500mila e 1 milione. Il pacchetto più sostanzioso però attiene alle schede previste in ambito urbano. In zona nord e centro il piano è stato suddiviso in numerosi blocchi, che includono le zone maggiormente frequentate della riviera, e che presentano confini ad est – via Paolini, via Piemonte – settentrionali – le traverse di viale Secondo Moretti e via Risorgimento, piazza Nardone – e occidentali – le pendici del Paese Alto e via Silvio Pellico – proseguendo verso sud senza soluzione di continuità, all’interno di un perimetro situato, approssimativamente, dalle parti del lungomare e della Statale 16. Il tutto annoverando tutta viale De Gasperi e fermandosi poco a nord della rotonda di via Togliatti. Ulteriori interventi verrebbero previsti in altri lotti o strade, come in via delle Tamerici e via del Mare. Il Piano non implica modifiche dirette al programma dei lavori pubblici, nel quale le opere dovranno essere di volta in volta inserite. Per rimanere in ambito sociale, l’Ambito 21 ieri ha pubblicato l’avviso pubblico per la concessione in via sperimentale di contributi a sostegno della progettualità ‘Dopo di Noi’. Questa importante iniziativa è finalizzata a supportare percorsi di autonomia abitativa e inclusione sociale per persone con disabilità residenti nel territorio dell’Ambito. Il contributo è destinato a persone con riconoscimento della condizione di disabilità ai sensi della legge 104/92 che abbiano evidenziato le caratteristiche necessarie per intraprendere un percorso di vita autonoma. L’avviso pubblico intende dare priorità a quelle persone che, pur in possesso dei requisiti sopra citati, abbiano già avviato una sperimentazione di convivenza o percorsi di autonomia abitativa, al fine di consolidare e sostenere esperienze positive già in atto. È importante sottolineare, a tal proposito, che l’avviso non prevede una scadenza fissa per la presentazione delle domande che verranno valutate a sportello e finanziate fino al limite delle risorse disponibili. Le istanze pervenute saranno oggetto di una rivalutazione semestrale.

Giuseppe Di Marco