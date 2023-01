"Barriere architettoniche Soldi spesi davvero male"

Continua la polemica sul restyling al piano terra della sede municipale. Ad attaccare l’amministrazione comunale, questa volta, è l’ex assessore Nazzareno Torquati, che nel deprecare l’iniziativa decisa dal vertice di Viale De Gasperi sottolinea come gli sforzi fatti dall’ente per rendere San Benedetto accessibile siano ancora insufficienti. "Dopo un anno e mezzo di amministrazione Spazzafumo si accorge che esistono gravi problemi nella città a causa delle barriere architettoniche che limitano la vita a migliaia di persone con disabilità – commenta Torquati - e lo fa per giustificare una spesa eccessiva per rifare il trucco a uffici comunali che negli ultimi 30 anni sono stati decorosamente utilizzati". Come detto alcuni giorni fa dallo stesso Spazzafumo, comunque, questi lavori servirebbero a mettere a norma un luogo che prima di tutto è del cittadino, anziché di politici e funzionari. "Lo fa, dice lui, per i servizi igienici per portatori di disabilità – continua l’ex assessore - quando già sarebbe più che sufficiente dotare alcuni accorgimenti dei servizi esistenti nell’aula consiliare con una spesa irrilevante. Se proprio gli sta a cuore la vita delle persone disabili spendesse i 100mila euro per mettere in concreto il primo stralcio del Peba (Piano Eliminazione Barriere Architettoniche) che è obbligatorio già dal 1989. Con quella cifra si otterrebbe la realizzazione di oltre cento scivoli dei marciapiedi, nonché di semafori sonori, e quindi si avrebbe maggiore sicurezza nella mobilità delle persone con fragilità e mamme con le carrozzine". Va ricordato, peraltro, che già anni fa Torquati scrisse una relazione sulle barriere architettoniche in città, mostrando come oltre 180 esercizi commerciali non fossero provvisti dei più elementari accorgimenti per l’ingresso dei portatori di handicap. Ma il rimbrotto viene esteso anche al comparto turistico, e nello specifico alla mancanza di passerelle dimensionate in base alle prescrizioni del piano regolatore di spiaggia, vale a dire 1,2 metri. Arredi che, a detta dei balneari, non sarebbero facili da reperire, o che risulterebbero troppo costosi. "Con quella somma – conclude Torquati - si otterrebbero servizi adeguati nell’accesso e nel soggiorno nelle spiagge libere, in modo da far rispettare le disposizioni del piano spiaggia ai concessionari".

Giuseppe Di Marco