Barriere e mondo del lavoro: "Città sempre più inclusiva"

L’Arengo si prepara ad abbracciare la giornata internazionale delle persone con disabilità con una serie di appuntamenti che da oggi a domenica 8 dicembre vedranno susseguirsi tante iniziative. Il programma stilato è stato presentato ieri mattina in comune nella sala De Carolis-Ferri. "Grazie al grande lavoro che sta portando avanti la consulta per la disabilità, rappresentata dal presidente Cacciatori e da tutte le realtà cittadine, presentiamo una serie importante di eventi programmati per la giornata internazionale delle persone con disabilità – commenta il vicesindaco con delega alle politiche sociali Massimiliano Brugni -. Tante le attività messe in campo perché ci interessa rendere la nostra città sempre più inclusiva. Vogliamo cercare di sensibilizzare i nostri cittadini che devono venire sempre più incontro alle persone con disabilità. Nel corso delle attività messe in campo nel corso della settimana ci saranno tanti momenti legati allo sport e alla scuola. Affronteremo anche il delicato discorso dell’inserimento nel mondo del lavoro". Convegni, riti religiosi, convegni, laboratori, manifestazioni sportive, momenti culturali, incontro con il mondo delle scuole, mostre e tanto altro. Ogni giorno saranno tanti gli appuntamenti messi in campo grazie alla sinergia con l’Ast, le associazioni attive sul territorio. Anche il sindaco Marco Fioravanti, attraverso un collegamento video, ha voluto portare i sui saluti.

"Ringrazio tutte le realtà per l’attività quotidiano che svolgono nel nostro territorio – sostiene il primo cittadino -. Stiamo cercando di rendere sempre più inclusiva la nostra città. Vogliamo abbattere le barriere architettoniche e dal primo gennaio 2025 avremo un nuovo ufficio appositamente dedicato all’analisi della situazione per cercare di rendere sempre più accessibile questa città. Le gare pubbliche prima passeranno per questo ufficio al fine di migliorare poi questo aspetto in fase di esecuzione dei lavori. Inoltre al termine dei lavori previsti al palazzo Saladini avremo l’albergo etico e quindi questo modello di sviluppo porterà ad un miglioramento della vita delle persone con disabilità".

Presenti per l’occasione gli assessori Donatella Ferretti e Nico Stallone. A testimonianza di quanto la sinergia tra i diversi assessorati abbia permesso di produrre una serie di appuntamenti in grado di abbracciare tutte le sfaccettature della vita sociale.

Massimiliano Mariotti