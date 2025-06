Basamento per Tambroni vandalizzato

"Un gesto incivile, che dimostra la totale mancanza di rispetto per il bene pubblico". Il sindaco Marco Fioravanti ha commentato così quanto accaduto a Lungo Castellano, dove il basamento predisposto per ospitare il busto di Fernando Tambroni Armaroli è stato deturpato e vandalizzato. "Rovinare qualcosa che appartiene alla comunità – spiega ancora il primo cittadino – è un grave segno di ignoranza. Anche perché per realizzare quel basamento, che adesso dovrà essere sistemato, sono stati usati e useremo soldi pubblici, quindi di tutti". L’Amministrazione, con una delibera di giunta di dicembre 2024, aveva approvato l’intitolazione di un’area pubblica a Fernando Tambroni Armaroli, individuata nello spazio verde su Lungo Castellano, di fronte alla scuola D’Azeglio. Un modo per ricordare e valorizzare la figura dell’avvocato e politico nato ad Ascoli nel 1901, che ebbe un ruolo di spicco nel secondo dopoguerra durante il quale ricoprì ruoli politico-istituzionali di notevole importanza, tra cui quello di membro della Costituente e Presidente del Consiglio dei Ministri nel 1960. Ora, però, il basamento è stato preso di mira dai vandali, che l’hanno appunto deturpato. Decisamente un brutto episodio, che ha suscitato l’indignazione non solo del sindaco Fioravanti ma di tutti i cittadini. Non è la prima volta, purtroppo, che i monumenti e le sculture cittadine vengono rovinate con atti vandalici e lo stesso primo cittadino ha annunciato maggiori controlli da parte delle forze dell’ordine. Oltre, ovviamente, a punizioni esemplari per chiunque venisse colto in flagranza durante uno di questi atti.

m.p.