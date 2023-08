Basili a Montefiore: "Tanto lavoro nei film"

Anche quest’anno Giancarlo Basili, uno dei più richiesti e premiati scenografici italiani, torna nella sua Montefiore per dirigere il festival ’Sinfonie di cinema’ che si terrà dal 9 al 13 agosto nel Chiostro di San Francesco. Ogni proiezione vedrà la presenza del regista o di attori che descriveranno i retroscena del film. L’ingresso alla rassegna è gratuito. Mercoledì 9 sarà proiettato ’Le ragazze non piangono’ ospiti gli attori Andrea Zuliani, Francesca Scanu, Anastasia Doaga ed Emma Benini. Il 10 ’Il sol dell’avvenire’ di Nanni Moretti, con ospite la sceneggiatrice Valia Santella; venerdì 11 ’Grazie ragazzi’ di Antonio Albanese con ospite Andrea Leanza, truccatore; sabato 12 ’Il signore delle formiche’ di Gianni Amelio che sarà in sala per parlare con il pubblico; domenica 13 ’Il ferroviere’, omaggio al regista Pietro Germi, pellicola che sarà presentata dalla giornalista Francesca Romana De Angelis. In questi giorni Giancarlo Basili è sul set della quarta serie de L’Amica geniale. Lo abbiamo raggiunto telefonicamente. Qual è lo scopo di questo festival che ha voluto nella sua Montefiore? "E’ far conoscere come nasce un’opera cinematografica, raccontare il lavoro che c’è dietro un film, un’opera d’arte. Scelgo film importanti con autori eccellenti. Quest’anno mi interessava proporre un’opera prima dove vengono attori e registi importanti da Nanni Moretti a Gianni Amelio. Ogni anno inserisco un film del passato e quest’armo ci sarà Pietro Germi con il ’Ferroviere’, restaurato dalla cineteca di Bologna. Un film straordinario, per far capire come si faceva cinema anni ’40–’50. "Mi piace raccontare il cinema del passato. Ho lavorato con Gianni Amelio e per una ventina di anni con Nanni Moretti, registi straordinari". Ogni film un dibattito finale con i protagonisti, per spiegare cosa? "Quest’anno oltre ai registi mi piace far vedere come si lavora sul viso degli attori, come si invecchia e come si trasformano. Esempio, Hammamet dove Favino è diventato Craxi e abbiamo un amico che racconterà questo lavoro incredibile. Il pubblico deve capire anche questo". Com’è cambiato il cinema? "Il cinema cambia sempre. Sto facendo la quarta serie di Amica Geniale, dove si vede il cambiamento dell’Italia"

Marcello Iezzi