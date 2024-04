Basket vicino alle ragazze di Infinitae Dragon Boat

Onore alle squadre di basket Sutor Montegranaro e Pallacanestro Recanati sensibili all’amore per lo sport non disgiunto dall’amore per la vita al punto che, in occasione della partita svoltasi al palasport di Montegranaro, hanno donato un aiuto concreto all’associazione fermana sostenitrice delle donne operate di tumore al seno Infinitae Odv, promotrice della squadra Infinitae Dragon Boat. A ringraziare i due allenatori delle squadre che hanno consegnato un assegno simbolico all’associazione, la presidente di Infinitae Rachele Zeppilli e la capitana della squadra dragon boat Barbara Ferroni che ne ha spiegato l’attività ed i benefici psicofisici. "Siamo onorati di essere qui – ha detto Zeppilli – la nostra associazione fa prima di tutto prevenzione ed è importante essere in un palazzetto a parlare di tumore al seno perché la prima forma di prevenzione passa attraverso lo sport. Doppio grazie quindi per la sensibilità dimostrata anche da oltre i confini della provincia". "Invitiamo le due squadre a pagaiare con noi – ha fatto eco Ferroni – saremo ben felici di accogliervi. Grazie ancora per quello che avete fatto". Alle due squadre di basket sono stati donati la maglia della squadra delle dragonesse e un guantino per sottolineare l’immenso valore del gesto racchiuso nella forza del ‘pagaiare insieme nella vita’. Paola Pieragostini