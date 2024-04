Baskin, il Faro sfida i Vichinghi pesaresi

Si giocherà domani la partita spareggio valevole per l’accesso alle fasi finali del campionato regionale di Baskin, tra Il Faro di San Benedetto e i Vichinghi di Fermignano (PU). Grande attesa per un incontro di sicuro interesse, tra la squadra locale e i vincitori della Coppa Italia. I ragazzi e le ragazze di coach Assenti, che hanno continuato la preparazione anche durante il periodo pasquale, sono pronti a incontrare gli avversari per dare il loro meglio e guadagnarsi l’accesso alle Final Four regionali, prestigioso obiettivo già accarezzato lo scorso anno. "Sono molto soddisfatto del percorso svolto finora dalla squadra di Baskin, che è cresciuta costantemente sia nel numero di atleti e atlete tesserati che nel livello tecnico raggiunto già nelle prime fasi del campionato regionale – afferma il presidente Giovanni Marzetti - La squadra che si è formata quest’anno mostra di aver raggiunto un grande livello di coesione e uno spirito di gruppo che realizza appieno i valori alla base di questa disciplina inclusiva; ciò è motivo di orgoglio non solo per la società Il Faro Basket ma per tutto il territorio piceno. Appuntamento alla palestra Fazzini- Mercantini di Grottammare alle ore 17.