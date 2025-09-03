Bassa natalità, calano gli studenti. Scuola al via, sui banchi l’1,4 in meno

La flessione demografica si riflette anche sulla popolazione scolastica. Questa, infatti, per il nuovo anno ha fatto registrare un calo complessivo e anche il Piceno non fa eccezione. In generale, dunque, la comunità educativa marchigiana si presenta con un quadro in chiaroscuro, soprattutto se si confrontano i dati con quelli dell’anno scolastico precedente. I dati sono stato forniti dall’Ufficio scolastico regionale delle Marche. Nella provincia di Ascoli (nel conteggio è compreso anche il fermano), dal prossimo 15 settembre, torneranno sui banchi 46.048 studenti, l’1,4 per cento in meno rispetto al precedente anno scolastico, quando il numero era pari a 46.693 ragazzi. Tra questi, i diversamente abili sono 2.096, lo 0,8 per cento in meno rispetto al 2024/2025. Un altro dato riguarda, poi, il numero delle classi: quest’anno saranno complessivamente 2.337, mentre lo scorso anno erano 2.113. Si registra, pertanto, una diminuzione pari esattamente all’1 per cento. Per quanto concerne il numero delle istituzioni scolastiche, nel Piceno sono rimaste 48, dunque nessuna differenza con l’anno passato. Sebbene a livello regionale ce ne siano, in tutto, sei in meno. Il calo, però, si registra nel pesarese (due in meno) e nel maceratese (tre in meno). Una classe in meno, poi, nell’anconetano. Interessante, poi, il dato relativo alla media di studenti per classe. Nella scuola dell’infanzia, ad esempio, sempre considerando Piceno e fermano, ci sono 6.236 bambini in 321 sezioni, quindi una media di 19 studenti per classe, così come fatto registrare nel precedente anno scolastico. Per la scuola primaria, invece, ci sono 12.978 alunni in 740 classi, con la media pari a 17 alunni per sezione. Anche in questo caso si viaggia sulla stessa lunghezza d’onda dell’anno precedente. Nelle scuole secondarie di primo grado si contano 9.303 studenti per 468 sezioni, con una media di quasi venti studenti per classe, così come l’anno scorso. Infine, nelle scuole secondarie di primo grado, sempre considerando i dati del Piceno e del fermano, ci sono 17.531 alunni in 808 classi, con una media di 22 ragazzi ciascuna, in calo di una unità rispetto al 2024/2025.

Matteo Porfiri