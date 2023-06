Basta auto, torna la navetta per il mare

Ritorna il servizio di bus navetta proposto da Start e amministrazione comunale, dedicato a chi raggiunge San Benedetto in auto e vuol godere del mare e degli intrattenimenti senza il problema di trovare un parcheggio. Il servizio sarà attivo nei fine settimana del mese di luglio e tutti i giorni del mese di agosto. Le corse saranno gratuite come lo scorso anno e permetteranno a chi raggiunge San Benedetto in auto di lasciare il proprio mezzo nelle aree di parcheggio circostanti lo stadio ‘Riviera’ servite dalle navette e raggiungere il lungomare in maniera comoda e sostenibile. Il passaggio della navetta avverrà ogni 20 minuti, dalle 8 alle 19, con numerose fermate tra il parcheggio dello stadio e l’intero lungomare, dalla ‘chiesetta di legno’ fino a Porto d’Ascoli. Per il mese di luglio il servizio funzionerà dal venerdì alla domenica, ad agosto tutti i giorni. "Abbiamo deciso di riproporre questo servizio – ha detto l’assessore al turismo Cinzia Campanelli – sia come scelta responsabile nei confronti dell’ambiente, sia come misura di riduzione del traffico nell’area del lungomare che, come è noto, soffre nei due mesi centrali della stagione turistica per il grande afflusso di visitatori. Il servizio è rivolto in primis ai pendolari della spiaggia e a chi risiede nei comuni comprensorio".