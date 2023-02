"Basta con la retorica di una Maddalena che si redime e va in cielo"

Il progetto di regia, firmato da Luca Baracchini, è vincitore di un bando internazionale per artisti under 35, organizzato dalla Rete lirica delle Marche con il circuito ‘OperaLombardia’ e il sostegno del ministero della Cultura. Nel ruolo di Violetta debutta il soprano messicano Karen Gardeazabal, in quello di Alfredo, Valerio Borgioni, e Germont padre sarà Andrea Borghini. Il team creativo, vincitore del concorso che ha visto oltre 60 candidature, ha pensato ad una tragedia dell’intimità che ha al centro una protagonista incapace – lei per prima – di accettare se stessa e la sua storia.

Nel passato di Violetta c’è una scelta di genere, un atto di auto-determinazione che ha portato con sé anche il senso di colpa per la propria doppia natura, interiorizzazione del giudizio esterno e della sua paura. La vittima arriva a comprendere e infine condividere il pregiudizio che l’accompagna: in quanto transessuale, splendida e persa ‘in un popoloso deserto’, non c’è che il sesso e il suo mercato. Alla complessità psicologica della protagonista si contrappone la superficiale inesperienza di Alfredo, un giovane benestante e senza pensieri. Questa coppia così stranamente assortita si muove in un mondo conformista e anonimo, ben più interessato alla bizzarria della vicenda che alla reale sorte dei diretti interessati. Nella presentazione dello spettacolo al pubblico, il regista Luca Baracchini sottolinea la necessità teatrale di non limitarsi a raccontare la storia di Violetta e Alfredo: "Se c’è, in fondo, qualcosa di noto e rassicurante in quest’opera è perché, dopo centosettant’anni di gloriosa rappresentazione, la storia d’amore complicata fra una prostituta e un giovane di buona famiglia è diventata un topos narrativo popolare, comune nella cultura di massa ben oltre la lirica. Per conto mio, sono intimamente convinto che la lunga e assidua frequentazione ci abbia assuefatti a Traviata e forse non devo scusami se tutto quel che porteremo in scena sarà fatto nel tentativo di rendere le poltrone del teatro un po’ meno confortevoli. Vorrei che smettessimo di accontentarci di un epilogo retorico e moralmente accomodante, in cui una ‘Maddalena’ redenta ascende al cielo come una pudica vergine. Se Traviata è viva, oggi come centosettant’anni fa, chi vi assiste deve provare la contraddizione fra un pregiudizio che l’accompagna e un racconto che lo mette a nudo, davanti all’essere umano".