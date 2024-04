"Basta con le sperimentazioni. Solo una cosa da fare: assumere"

"Aggiungere un ulteriore reparto al carico di lavoro delle due operatrici sanitarie già presenti nei turni notturni, aggravando così ulteriormente il loro carico di lavoro. E’ la proposta indecente della dirigenza Ast Ascoli che rimandiamo al mittente". E’ quanto affermano Maurizio Pelosi (Nursind) e Mauro Giuliani (Usb) nel riferire dell’incontro avvenuto lo scorso 24 aprile. "Al primo punto è stata tirata fuori un’ulteriore riorganizzazione/sperimentazione che altro non è che una forma mascherata di riduzione e sfruttamento dei lavoratori, in questo caso gli operatori sanitari" aggiungono i due sindacalisti rimarcando che "è ormai una costante se si pensa soprattutto alla brutale riduzione del 50% relativa al personale tecnico di radiologia. Direttore generale, direttore amministrativo e direttore professioni sanitarie – dicono – ritengono che due sole operatrici sanitarie debbano affrontare il pesante carico di lavoro di tre reparti con alta complessità durante il turno notturno: medicina d’urgenza, cardiologia e la rianimazione del Madonna del Soccorso. È un affronto sconcertante, una proposta tanto insensata quanto pericolosa, che mette in grave pericolo la sicurezza e l’assistenza dei pazienti. Tutto a spese del benessere e della sicurezza del personale e del rispetto per la dignità del paziente" sostengono Nursind e Usb. "Questa pratica di mascherare carenze di personale come grandi innovazioni è palesemente ingannevole – accusano – Nonostante le nostre continue segnalazioni riguardo alla carenza di personale, l’azienda sembra optare per l’incremento del carico di lavoro e i reparti da gestire per lo stesso personale, un’opzione decisamente inaccettabile. Questo è sfruttamento dei lavoratori, non valorizzazione" concludono Pelosi e Giuliani indicando come soluzione una sola strada: "Bisogna assumere".