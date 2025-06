"Basta fake news sulla viabilità a San Vincenzo"

La gente parla e scrive dando notizie che possono creare pericolo per la viabilità, tanto che il sindaco di Acquaviva Picena, Sante Infriccioli, si è visto costretto a diffidare chi diffonde false informazioni sulla circolazione veicolare in contrada San Vincenzo, prosecuzione di via delle Paranze. "Si diffida chiunque a diffondere notizie false e ingannevoli circa l’autorizzazione verbale del passaggio contromano nella strada a senso unico in contrada San Vincenzo, come se questa fosse stata concessa ai residenti e ai mezzi del servizio pubblico – scrive il sindaco nel post sulla pagina facebook del Comune – Si precisa che la strada in questione è stata resa a senso unico da marzo 2025 a causa di un cedimento di metà della carreggiata e che pertanto è vietato il transito in doppio senso. La diffusione di notizie false potrà essere oggetto di azione legale e di tutela dei diritti dell’amministrazione comunale e della mia persona. Si invitano, pertanto, tutti i cittadini a verificare le informazioni presso le fonti ufficiali dell’amministrazione prima di diffonderle". Lo scivolamento della strada è dovuto al muraglione di cemento che non è stato costruito con pali di fondazione.