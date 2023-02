Basta piangere altre vittime, finite presto

Flavio

Nardini

Per valutare la pericolosità di una strada basta passarci. O meglio, basta ascoltare la testa, lo stomaco, il cuore, prima di farlo. Da troppo tempo quando si sta per arrivare nel maledetto tratto piceno-fermano dell’A14 testa, cuore e stomaco si fondono. Nella migliore delle ipotesi, la paura è quella di incontrare traffico e subire i soliti rallentamenti. Nella peggiore, c’è il timore di rimanere coinvolti in un incidente. Soprattutto per chi è costretto, per lavoro, a percorrerlo ogni giorno o quasi. In meno di due anni, in un tratto di pochissimi chilometri hanno perso la vita nove persone, una strage che sembra non avere fine. E dopo ogni schianto mortale riascoltiamo le solite promesse, la necessità di agire più velocemente, ci si ripromette di sedersi nei tavoli che contano. Una volta asciugate le lacrime, però, tutto sembra ritornare al punto di partenza. Un infernale gioco dell’oca che non prevede vincitori. Questa volta sembra essersi mosso qualcosa, il dolore infinito provocato dalla morte di Andrea Silvestrone e dei suoi figli Brando e Nicole ha risvegliato le coscienze. Ha smosso anche il palazzo. Per far sì che quelle morti non siano vane non possiamo più accontentarci tuttavia di stare nei "tempi previsti". Dobbiamo chiudere i lavori, finirli il prima possibile, restituendo un’infrastruttura cruciale per il nostro territorio e per il centro Italia. Vorremmo un giorno scrivere che, per una volta, i cantieri sono stati chiusi in anticipo. Facciamolo per quelle nove vite che non ci sono più.