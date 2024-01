Basta poca pioggia e il sottopasso si allaga di nuovo

Ancora pioggia e disagi in Vallata, con il sottopasso che si è, purtroppo, ancora allagato. Bastano davvero poche gocce di acqua e il sottopasso, che si trova alla fine di Castel di Lama, nel territorio di Ascoli, va in tilt. Ieri mattina, nonostante non fosse piovuto tanto, gli automobilisti hanno fatto l’amara scoperta: ancora una volta il passaggio stradale era stato transennato e chiuso al traffico. La storia del sottopassaggio che si allaga è ormai una barzelletta, su cui c’è poco da ridere, soprattutto perché basta una pioggerellina per chiuderlo. Fino a ieri mattina il sottopasso è rimasto chiuso, vietato; con le transenne e i nastri bianco-rossi appesi a bloccare l’accesso al tunnel, tra lo stupore degli automobilisti, che non riuscivano a spiegarsi da dove fosse arrivata tutta quell’acqua. Questa mattina i nastri bianco rossi erano stati rimossi, mentre la transenna con il divieto di accesso era rimasto in strada, tra la perplessità degli automobilisti che non sapevano a che santo votarsi, se passare o no. "Ci siamo persi un nubifragio?". E’ la domanda che molti automobilisti si sono posti. Macchè. Per allagare il sottopassaggio che collega la strada Salaria all’Asse Attrezzato, ossia la zona industriale è bastata la pioggerellina. La domanda ormai ricorrente è; che cosa si aspetta per risolvere questo atavico problema?

m.g.l.