"Basta usare la Quintana come spot"

Un uso smodato dei figuranti della Quintana per presenziare anche eventi e manifestazioni poco rilevanti. Ad evidenziare quanto la storica e caratteristica rievocazione ascolana stia perdendo lustro a causa delle scelte operate dall’attuale amministrazione Fioravanti sono stati gli esponenti di ‘Dipende da Noi’ che, attraverso una nota ufficiale, hanno voluto protestare contro un eccessivo utilizzo di armati, dame, sbandieratori e musici. "I sestieri sono diventati centri di aggregazione sociale e servizi per i cittadini tanto che nell’ultimo anno si sono costituiti in associazioni a.p.s. del terzo settore per avere maggiore autonomia organizzativa ed economica – si legge –, anche se i regolamenti di partecipazione alla rievocazione sono emanati dal comune e il governo del Consiglio degli anziani è a maggioranza di nomina diretta del sindaco". A suscitare le reazioni negative sarebbe stato l’impiego di qualche figurante anche all’interno del recente spot elettorale messo in circolazione dal candidato sindaco di centrodestra. "L’atteggiamento padronale del sindaco Fioravanti che usa la Quintana come cosa sua da utilizzare in occasione di inaugurazioni e, addirittura, per gli spot elettorali personali, mette in discussione la terzietà della Quintana che è e deve rimanere di tutti, di quelli che votano Fioravanti ma anche degli altri che hanno diverse idee politiche. Viene così minata la coesione all’interno dei sestieri e si creano divisioni che si ripercuotono sulla programmazione delle attività e l’impegno dei singoli. Il danno per la manifestazione è grande anche in termini di immagine che viene svilita e ridotta a rappresentazioni patetiche fuori da ogni contesto storico e culturale, riducendola a macchietta folkloristica pari solo ai centurioni romani che stazionano di fronte al Colosseo per un selfie a pagamento con turisti stranieri".

mas.mar.