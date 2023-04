Batteria jazz, Michele è dottore

Un traguardo importante che corona una serie di successi grandi e luminosi. Ha conquistato il massimo punteggio e la lode Michele Sperandio, per la sua laurea al Conservatorio in batteria jazz, con una tesi su ‘Ari Hoenig, il ritmo è uno sport di contatto’, con il professor Andrea Nunzi. Un risultato grande per un musicista di straordinaria qualità, festeggiato con orgoglio dal babbo Amedeo, dalla mamma Angela, da Giacomo e Dario. Le felicità è nella festa condivisa, con tutto l’amore del mondo, con la moglie Stella e con la bellissima figlia Anna, per un giorno indimenticabile.