Batterie, neon e bombole a gas scoperti in otto depositi abusivi: sequestrata area di mezzo ettaro

Cinquantuno tonnellate di rottami e otto strutture dislocate su una superficie di 5.500 metri quadri, sono stati sequestrati dalla guardia di finanza in territorio di Montalto. Il titolare della ditta individuale, che aveva realizzato la discarica abusiva, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Ascoli per le ipotesi di reato inerenti la gestione di rifiuti non autorizzata e interventi edilizi eseguiti in assenza del permesso a costruire. L’operazione è stata condotta dal reparto aeronavale delle fiamme gialle di Ancona d’intesa con il comando regionale Marche e l’Arpam nell’ambito di un’attività coordinata di polizia ambientale, in sinergia con il gruppo della guardia di finanza di Ascoli Piceno. L’operazione è partita a seguito di un’attività info-investigativa condotta sul territorio dai militari delle fiamme gialle della compagnia di San Benedetto che hanno accertato, nei confronti di una ditta individuale che opera nel settore del recupero di rottami metallici, la totale inosservanza delle prescrizioni ambientali e il deposito incontrollato di rifiuti pericolosi e non, come: batterie al litio, neon, bombole di gas ed altro materiale stoccato in un’area non autorizzata. Durante il controllo gli operatori della finanza hanno anche trovato 8 strutture completamente abusive poiché prive dei previsti titoli autorizzativi. I finanzieri, al termine dell’operazione hanno proceduto al sequestro dell’intera area di 5.500 metri quadri e tutto ciò che vi era stato depositato e costruito. Va precisato che il procedimento penale è nella fase delle indagini preliminari, per cui le accuse formulate durante la fase ispettiva, nei confronti dell’indagato, dovranno essere valutate ed eventualmente trovare conferma o meno nel prosieguo del processo.

Marcello Iezzi