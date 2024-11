Battista: "Dimenticare Chieti, testa alla Vigor"

"Che a Chieti sia mancato solo il gol è un dato di fatto". Nazzareno Battista non guarda più al passato e punta l’obiettivo sulla Vigor Senigallia. "Una partita importante in cui dobbiamo confermare tutto ciò che di buono abbiamo fatto nelle utole domeniche. Certo -dice ai microfoni di Vera Tv nel corso della trasmissione A Ritmo di Samb- nel calcio esistono momenti in cui non riesci a segnare. Non può capitare sempre come a Castelfidardo o Isernia quando ad ogni azione vai in porta e fai gol. Ci sono partite come quelle di Chieti o con l’Avezzano quando sviluppi una gran mole di gioco ma non sblocchi il punteggio. Non c’è un motivo particolare, fa parte del gioco. Il nostro compito è di lavorare e di migliorare. Nulla di preoccupante. I miei gol arriveranno, pochi ma buoni". L’attaccante rossoblù torna a parlare dei due rigori non assegnati alla Samb domenica scorsa. "In Serie D- è sempre Battista che parla- ne ho viste di tutti i colori. Come ci sono calciatori di questa categoria, così anche gli arbitri sono da quarta serie. Fischiare a nostro favore un rigore all’86’ in un match importante serve personalità. Poi gli episodi sono opinabili. In A si sbaglia con la Var figuriamoci in Serie D". Battista in queste due stagioni con la Samb (tre precedenti con il Porto d’Ascoli) si sta ritagliando uno spazio importante, mettendo in mostra tutte le sue qualità. "Con Palladini -afferma l’attaccante rossoblù - sto lavorando molto sui tagli in area. Le mie caratteristiche sono il cross, il dribbling e di giocare vicino alla linea. Mi sto allenando molto per migliorare e i risultati si vedranno. Il cambio di preparatore atletico? Quest’estate abbiamo svolto un carico di lavoro pesante di cui abbiamo risentito nelle prime tre giornate. Ora i risultati iniziano a farsi vedere". Sulle differenze rispetto alla Samb dello scorso anno Battista è lapidario. "Due squadre differenti sia umanamente che sotto il profilo tecnico tattico. Oggi la Samb ha una rosa più ampia e siamo molti di più in ogni ruolo con il mister che può fare le sue valutazioni e ha l’imbarazzo della scelta. Palladini sa gestire umanamente tutto e sa costruire un grande gruppo". Ed infine ecco il sogno che l’attaccante pugliese vuole realizzare. "Mi sento sambenedettese al cento per cento. In città mi sono fidanzato e ho tanti amici. Sento la responsabilità di indossare questi colori. Vincere qui - conclude - sarà un motivo di orgoglio in più". Intanto sono già esauriti i 600 biglietti di Curva Nord. Ai tifosi della Vigor Senigallia sono stati messi a disposizione 500 tagliandi di curva sud. Si va verso il record di pubblico.

Benedetto Marinangeli