Battista spinge la Samb:: "Facciamo questi 15 punti"

Prima il derby con l’Ancona e poi la sosta. La Samb, dopo avere battuto l’Isernia, vuole chiudere con un altro risultato positivo questa prima parte del girone di ritorno per poi lanciare la volata finale verso la Serie C. "Siamo arrivati -ha detto Nazzareno Battista ai microfoni di Vera Tv nel corso della trasmissione A Ritmo di Samb- al momento delicato del campionato dopo avere tenuto ritmi elevati nella prima parte della stagione. La Samb sta bene e sta lavorando al meglio per arrivare al top della condizione in queste ultime otto giornate che mancato al termine del torneo. Noi pensiamo solo al nostro calendario e non a quello delle nostre avversarie. Dobbiamo guardare di partita in partita e fare quei 15 punti che ci mancano per la promozione matematica, provando a farli prima possibile. Ad Ancona ci attenderà una gara maschia. I nostri avversari finora hanno disputato un discreto campionato e contro di noi vorranno togliersi una soddisfazione importante. Ma la Samb è pronta a tutto, tranquilla e consapevole dei suoi mezzi. Farà la sua partita anche al del Conero". Ad Ancona non ci saranno i tifosi rossoblù. Come era successo a Riano e pure ad Avezzano, disco rosso all’impianto dorico per i residenti nelle province di Ascoli Piceno, Fermo e Teramo. Lo ha disposto il Prefetto Maurizio Valiante. "Il provvedimento -si legge nella nota ufficiale della Prefettura dorica- è stato adottato in considerazione di preminenti ragioni di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica attesa la sempre più accesa rivalità tra le tifoserie interessate, alla luce delle indicazioni fornite dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive (Casms), condivise nella Riunione Tecnica di Coordinamento delle Forze di Polizia tenutati in data odierna (ieri, ndr)".

Intanto nel secondo giorno di allenamenti settimanali si è visto anche un calciatore in prova. Si tratta dell’esterno d’attacco del 2002 Francesco Scafetta, classe 2002, che ha chiesto di potersi allenare con la Samb. E’ reduce dalla breve esperienza all’Audace Cerignola. Nel suo curriculum anche esperienze con Bari, Vastese, Vibonese e Messina. Esperienze anche nei settori giovanili di Ascoli, Teramo e Reggiana. Questo pomeriggio classico test in famiglia al Ciarrocchi.

Benedetto Marinangeli