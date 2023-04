Battistoni: "Serve una profonda analisi". Il comitato: "Si va avanti"

L’istituzione del Parco Marino del Piceno sta tornando prepotentemente alla ribalta e le posizioni fra associazioni di categorie ed Enti locali, da Comune e Comune stanno variando. "Ascoltando le preoccupazioni provenienti dai territori e dalle realtà produttive di prossimità, in Commissione Ambiente ho chiesto al vice ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Vannia Gava, di rivedere l’opportunità della realizzazione del Parco marino del Piceno, poiché i progetti autorizzativi risalenti agli inizi del 2000 sono di fatto datati e superati – afferma in una nota stampa l’onorevole Francesco Battistoni vice presidente della Commissione Ambiente della Camera – richiedono una profonda analisi di carattere ambientale, sia in termini di sostenibilità sia nel rispetto degli habitat autoctoni che in questi anni sono nati e si sono stabilizzati nei territori. Le maggiori preoccupazioni emerse sono di impatto ambientale ed economico, poiché il via libera all’istituzione dell’area protetta del Piceno, senza una sua adeguata rivisitazione, andrebbe a colpire pesantemente l’economia turistica locale, quella della pesca e della piccola pesca e di gran parte del territorio, con profondi danni al tessuto produttivo". A Battistoni replica subito il comitato promotore del Parco Marino del Piceno: "Contrariamente a quanto da lui richiesto nell’interrogazione parlamentare, cioè ’adottare iniziative volte a interrompere l’iter per la costituzione del Parco Marino del Piceno’, il Ministero dell’Ambiente nella sua risposta ha confermato testualmente che intende procedere nel percorso istitutivo ’coinvolgendo gli operatori del territorio già nella fase preliminare’ . In conclusione il Ministero conferma che si va avanti".

ma. ie.