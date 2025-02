"Bavaglio alla stampa, nessun fraintendimento"

All’indomani del consiglio comunale, che si è svolto martedì pomeriggio al palazzo dei Capitani, non si placa la polemica da parte della minoranza, che nella seduta aveva protestato indossando il bavaglio durante la presentazione dell’interrogazione relativa al presunto conflitto d’interesse di alcuni giornalisti che lavorano come dipendenti pubblici. "Il primo firmatario, il consigliere Emidio Premici, ha subito premesso che l’interrogazione è stata firmata e condivisa dall’intera maggioranza – attacca ‘Ascolto e Partecipazione’ -. Di fronte alla puntuale e argomentata presa di posizione del presidente dell’ordine dei giornalisti delle Marche, Premici ha affermato che lui e i suoi colleghi sono stati fraintesi, peggiorando tragicamente la loro posizione. E’ sorprendente infatti che tutti i capigruppo di maggioranza firmatari, tra i quali sono presenti insegnanti, avvocati ed ex giornalisti, non siano stati capaci di esprimersi in maniera chiara ed intelligibile. Delle due, allora, l’una: o i consiglieri di maggioranza non hanno neanche letto quanto firmato, oppure non sono consapevoli di quello che scrivono, visto che il senso dell’interrogazione era decisamente univoco, come provano i numerosissimi interventi critici di giornalisti e cittadini. E peggiore è stato il tentativo di difesa dell’interrogazione da parte del sindaco, che ha sviato il discorso – prosegue l’opposizione - tentando di impartire una lezione, non richiesta e totalmente fuori luogo, sul conflitto di interessi dei giornalisti, invece di rispondere nel merito. Dunque, è evidente che il vero scopo della maggioranza fosse proprio quello di intimidire i giornalisti ma, di fronte all’inevitabile presa di posizione di chi alla libertà di stampa crede davvero, il centrodestra, come sempre, scappa dinanzi alle sue responsabilità". Italia Viva, invece, commenta la vicenda legata alla Link University. "Ribadendo che il sistema di formazione deve rimanere ancorato ad un impianto pubblico e con controlli di qualità rigorosi, possiamo appurare che il tempo è galantuomo e conferma il nostro ragionevole dubbio– spiegano Maria Stella Origlia e Giuseppe Silvestri –. Nelle Marche esistono da tempo diverse convenzioni attive tra Ast, strutture ospedaliere ed università private. Quindi, ci chiediamo come mai molto rumore si è sollevato, visto che non si tratterebbe proprio di una novità. Rimaniamo ancora più convinti che sarà utile mantenere come abbiamo fatto finora un approccio di apertura, che permetta non la creazione di schieramenti pro o contro, ma favorisca l’occasione di un dibattito costruttivo e attinente alla realtà, piuttosto che fondato sulle posizioni ideologiche del sistema privato contro quello pubblico".