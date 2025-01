Bcc, che festa: "Sguardo al futuro"

La Banca di Ripatransone e del Fermano ha compiuto 120 anni. Bisogna riavvolgere il nastro della memoria fino al 22 gennaio del 1905 quando fu costituita la Cassa rurale operaia di Ripatransone. L’importante anniversario si è trasformato in un evento che si è svolto al Teatro ’Mercantini’ di Ripatransone, in due momenti: durante la mattinata, dopo i saluti del presidente della Banca di Ripatransone e del Fermano, Michelino Michetti e del Sindaco di Ripatransone, Alessandro Lucciarini De Vincenzi, si è svolta la premiazione del concorso per la realizzazione del Logo del Centoventennale, con gli studenti degli Istituti ’Fazzini-Mercantini’ di Grottammare-Ripatransone e ’Licini’ di Ascoli Piceno.

Sempre in quell’occasione, è stato presentato in anteprima lo spot pubblicitario realizzato con la casa di produzione marchigiana Linfa Crowd, la regia e la partecipazione dell’attore Simone Riccioni e della giovane attrice Azzurra Lo Pipero, già protagonisti del film ’Neve’ che la Banca di Ripatransone e del Fermano ha sostenuto per il suo importante messaggio sociale e perché prodotto esclusivamente nelle Marche.

Nel pomeriggio, l’economista e saggista professor Luigino Bruni, Docente ordinario di Economia Politica all’Università Lumsa – Roma, Presidente di Sec – Scuola di Economia Civile e Direttore Scientifico ’The Economy of Francesco’ ha tenuto la sua Lectio Magistralis ’Diamo ali alle radici, il credito cooperativo fra passato presente e futuro: una prospettiva storica e profetica’.

"Il credito cooperativo fa parte delle radici profonde della cultura italiana – ha detto il professor Bruni – ed in particolare delle Marche, ieri ha risposto ai bisogni della nostra gente ed oggi continua a farlo in forme sempre nuove e innovative ma sempre con lo stesso spirito: fare della comunità la prima risorsa civile e finanziaria".

Erano presenti, insieme al presidente Michelino Michetti, Massimo Tonucci, presidente della Federazione Marchigiana Bcc, Paola Petrini, consigliere di amministrazione del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea ed Esponente di Idee, Associazione Donne del Credito Cooperativo, il direttore della Federazione del Credito Cooperativo Ennio Di Foglio, il sindaco di Ripatransone, Alessandro Lucciarini De Vincenzi e il vicesindaco Roberto Pasquali, il sindaco di Fermo, Paolo Calcinaro, i prefetti di Ascoli Piceno e Fermo Sante Copponi e Edoardo D’Alascio, l’assessore regionale Goffredo Brandoni, il presidente della Provincia di Fermo Michele Ortenzi, il presidente della Camera di Commercio delle Marche, Gino Sabatini, i vice sindaci di San Benedetto del Tronto e Grottammare, Tonino Capriotti e Lorenzo Rossi, insieme a numerose autorità civili e militari e ai direttori di molte Bcc del territorio.

A seguire, il direttore generale di Federcasse, Sergio Gatti, è intervenuto sul tema ’Mutualità e comunità: lievito per la felicità pubblica’, il presidente di Federcasse Augusto Dell’Erba ha parlato di ’Ricchezza della cultura cooperativa tesoro per i territori’.

La giornata al Teatro Mercantini di Ripatransone è il punto d’arrivo, "ma non il traguardo finale dei nostri primi centoventi anni di percorso, che non è certo destinato a interrompersi. La vitalità dei valori che contraddistinguono sin dal principio l’agire delle banche di credito cooperativo è rappresentato alla perfezione dalla nostra banca e dalla sua storia nel tempo", afferma il presidente della Banca di Ripatransone e del Fermano, Michelino Michetti.