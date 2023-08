Bcc del Piceno, al timone Alfio Bagalini

Dopo le dimissioni di Mariano Cesari, che resterà nel Cda della BCC del Piceno, il consiglio di amministrazione della Banca ha nominato presidente dell’istituto di credito Alfio Bagalini, che resterà in carica fino alla primavera 2024, quando sarà rinnovato l’intero Consiglio di amministrazione. Nel ruolo di vice presidenti sono confermati Claudio Censori e Luigi Silvestri. "Ringrazio per la fiducia accordatami – ha affermato Alfio Bagalini –. La Banca del Piceno ha conseguito risultati particolarmente importanti. I dati della semestrale confermano il trend di crescita dell’istituto, il più grande e importante del sistema del Credito Cooperativo delle Marche, dell’Abruzzo e del Molise e uno tra i più importanti d’Italia. I quattro milioni di euro che sintetizzano il risultato di gestione dei primi sei mesi di quest’anno, malgrado un quadro congiunturale non positivo, stanno a dimostrare la capacità resiliente della Banca del Piceno e le poste del bilancio lo confermano pienamente.