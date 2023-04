Beach litter alla Sentina La natura si difende insieme

Ben sedici chili di rifiuti sono stati raccolti in cento metri lineari di spiaggia nel tratto situato in prossimità della foce del fiume Tronto nella riserva naturale della Sentina. L’iniziativa organizzata da Legambiente di Ascoli e San Benedetto oltre all’associazione Questione Natura rientra nell’indagine Beach Litter che rappresenta una delle più grandi esperienze di citizen science a livello internazionale grazie all’impegno dei volontari e delle volontarie di Legambiente. Insieme alle associazioni ambientaliste nel pomeriggio di ieri sono state impegnate nell’iniziativa anche gli Scout di San Benedetto e un rappresentante della associazione italiana polistirene espanso AIPE il quale ha raccolto dati sulla presenza del polistirolo in spiaggia a livello nazionale. "La quantità di rifiuti raccolti nel tratto di spiaggia della Sentina – hanno detto gli ambientalisti che hanno preso parte all’iniziativa è particolarmente elevato –. Questo tipo di rilevamento viene effettuato su un tratto convenzionale di cento metri di spiaggia proprio per vedere l’incidenza della presenza di rifiuti che è particolarmente alta. Basti pensare che la quantità prevista dall’Unione Europea è solamente di venti oggetti che rappresenta la soglia minima per non dichiarare lo stato di inquinamento". La raccolta ha riguardato due tipologie di rifiuti il pvc e gli oggetti di plastica monouso. "Alla raccolta dei rifiuti – hanno detto gli ambientalisti – hanno partecipato complessivamente trenta persone". Tali iniziative si svolto in tutta Europa sulla base della direttiva comunitaria SUP che prevede la riduzione di alcuni oggetti in plastica monouso, il divieto di produzione e immissione sul mercato di una serie di prodotti in plastica monouso e l’obbligo di marcatura dei prodotti consentiti realizzati in platica monouso. I prodotti in plastica monouso rappresentano il 46% dei rifiuti maggiormente trovati sulle spiagge italiane durante la campagna beach litter. Tra quelli che tengono il primato dei più comuni sulle spiagge al primo posto troviamo bottiglie e contenitori di plastica (inclusi i tappi e anelli); seguono i mozziconi di sigaretta, e le reti e attrezzi da pesca e acquacoltura in plastica. E ancora i bastoncini cotonati per la pulizia delle orecchie e le cannucce e agli agitatori per cocktail, i contenitori in plastica per alimenti, i bicchieri in plastica e infine le buste di plastica; chiudono gli assorbenti igienici e i palloncini di gomma che, seppure censiti in piccole quantità, assumono un notevole peso per il loro impatto ambientale. Il nostro Paese è da tempo all’avanguardia e leader nella lotta alla plastica monouso e nel contrastare il marine litter con norme nazionali, come ad esempio il divieto dei sacchetti di plastica e dei cotton fioc non biodegradabili e non compostabili e il divieto all’uso di microplastiche nei prodotti cosmetici da risciacquo, riprese poi dalla direttiva europea. Ma nella lotta alla plastica monouso non bisogna abbassare la guardia, anzi l’impegno per ridurla da qui ai prossimi anni, promuovendo sempre di più il riutilizzabile, dovrà continuare con più forza e determinazione di prima anche perché con la pandemia, purtroppo, sono tornati prepotentemente gli oggetti di plastica usa e getta.

Vittorio Bellagamba