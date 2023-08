Beccato con un pass disabili falso Denunciato furbetto del tesserino

Pizzicato a Cupra Marittima un furbetto del tesserino invalidi. Si tratta di un turista milanese, di mezza età, scoperto da una pattuglia della polizia locale che l’ha denunciato alla Procura della Repubblica di Fermo per uso di atto falso. L’uomo aveva parcheggiato la sua auto in uno degli stalli riservati alla sosta per disabili ed aveva esposto il tagliano sul parabrezza che lo autorizzava ad occupare quello spazio. Solo che non sempre le ciambelle escono col buco ed è accaduto che mentre il milanese stava salendo in macchina, si è incrociato con una pattuglia della municipale che ha deciso di dare un’occhiata. Gli agenti hanno controllato la documentazione e poi hanno preso in mano il tagliando, che sembrava perfetto in ogni particolare, ma il logo, al tatto, non era in rilievo come sarebbe dovuto essere normalmente. Quando gli agenti hanno scoperto l’inganno, il milanese ha finito per ammettere che quel documento era falso. Forse sperava che la polizia municipale di Cupra potesse chiudere un occhio, ma così non è stato. Acquisita tutta la documentazione necessaria, il nuovo comandante della municipale, Leonardo Diomedi, ha comunicato il reato alla Procura della Repubblica di Fermo. Una vacanza al mare che sarà ricordata per parecchio tempo. In senso molto positivo, invece, sarà il ricordo della vacanza di una coppia di bagnanti che, improvvisamente, si sono accorti d’aver smarrito due bambine, rintracciate proprio dalla polizia locale di Cupra. Quando è scattato l’allarme, un agente della municipale si è subito recato nello stabilimento balneare da dove le bambine si erano allontanate. Ha controllato la telecamera di videosorveglianza per vedere com’erano vestite e poi si è messo alla ricerca e dopo una mezz’ora le ha trovate sul lungomare nelle vicinanze dello chalet La Cuna. I genitori, commossi e in preda allo spavento, hanno ringraziato l’agente.

Marcello Iezzi