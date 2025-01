Befane, che show. Piazza del Popolo piena di bambini:: "Una grande festa"

Tutti con il naso all’insù per aspettare le quattro simpatiche vecchine nella loro discesa dal palazzo dei Capitani. Come da tradizione, la chiusura delle festività natalizie, ad Ascoli, è stata affidata all’acrobatico arrivo delle Befane a piazza del Popolo. Queste ultime, ieri mattina, sono state accolte da migliaia di persone. In prima fila, ovviamente, tantissimi bambini, accompagnati da mamme, papà e nonni. Puntuali, alle 11.30, grazie alla collaborazione della ‘Compagnia dei Folli’, le Befane si sono calate dal palazzo dei Capitani a bordo delle loro scope e con i loro sacchi pieni di dolci, offerte dal Conad di via Erasmo Mari. Alle vecchine, ovviamente, non è mancata nemmeno una buona dose di coraggio, visto che alla loro età non era semplice calarsi giù a ritmo di musica. Ad attenderle, in piazza del Popolo, anche alcuni giocolieri vestiti da Babbo Natale e da spazzacamino, sempre grazie alla sinergia con la Compagnia dei Folli. Una vera e propria giornata di festa, quella di ieri, che ha visto il salotto cittadino completamente gremito di persone. Oltre quattromila, in base ad alcune stime, le presenze per l’edizione 2025 della discesa delle Befane. Bilancio più che positivo, quindi, per un appuntamento che ogni anno si conferma tra i più amati del ricco calendario di eventi messo a punto dall’amministrazione comunale ascolana proprio in occasione del periodo natalizio.

Non si è vestito da Befana, come ha fatto solitamente negli anni passati, il sindaco Marco Fioravanti, a causa di altri impegni. Il primo cittadino, però, ha salutato tutti attraverso i social. "In piazza del Popolo è arrivata la Befana – ha commentato Fioravanti –. Che bello vedere il sorriso sul volto di così tanti bambini". "Una giornata meravigliosa – ha proseguito il vicesindaco Massimiliano Brugni –. Un momento di festa per tutta la città". Oltre a piazza del Popolo, anche le altre vie del centro storico sono state invase da ascolani e turisti per tutto il giorno dell’Epifania, grazie anche alla temperatura non eccessivamente rigida. Presi d’assalto anche il Villaggio di Natale e la pista di pattinaggio che resteranno a piazza Arrigo fino al 12 gennaio. Anche se le festività si sono concluse, infatti, ci sarà ancora tutta la settimana a disposizione per pattinare e fare shopping tra le casette di legno allestite in centro.

Matteo Porfiri