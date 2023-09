Beffa ’Zona economica speciale’. Ameli: "Rispettare gli impegni"

Maggioranza e opposizione unite per la Zes. Votata all’unanimità nel consiglio comunale dello scorso 20 luglio, con la mozione per l’istituzione della zona economica speciale si è voluto chiedere a sindaco e Giunta di attivarsi con una serie di iniziative volte a favorire la creazione di un’apposita consulta. L’idea nata dai consiglieri di maggioranza aveva poi visto l’emendamento dell’opposizione per poi arrivare alla votazione approvata dall’intero consiglio. Nel documento si chiede al primo cittadino di attivarsi per interessare i parlamentari marchigiani e locali con lo scopo di condividere la possibilità di proporre l’area di crisi complessa del Piceno, al cui centro ci sarà il comune di Ascoli, come possibile nuova Zes. Un passaggio oggi divenuto necessario per sostenere e favorire il rilancio dell’economia del territorio, tutelare i livelli occupazionali contrastando così la crescente disoccupazione, e favorire le migliori condizioni per le attuali imprese presenti in questa area e le nuove che potranno insediarsi. La provincia ascolana a causa dei gravissimi danni prodotti dal sisma del 2016, si era vista costretta a dover fare i conti con il fenomeno dello spopolamento delle aree inerne. Disagi seguiti alla crisi del 2008 che provocò la perdita di tanti posti di lavoro e ai quali si è poi andata ad aggiungere la pandemia del 2020. Nel corso del giugno 2021 le cento torri videro la visita del ministro Carfagna, accompagnata per l’occasione dal presidente regionale Acquaroli, che annunciò la possibilità per le Marche di poter rientrare nell’ambito delle Zes introdotte dal decreto legge n. 912017 poi convertito nella legge 1232017. A formulare la proposta di istituzione dovrà essere la regione stessa specificando le caratteristiche dell’area indicata.

"La scelta del Governo Meloni di istituire la Zona Economica Speciale per il Sud Italia è un grave colpo all’economia regionale e soprattutto per quella del Piceno.A Fioravanti – scrive in una nota il segreatario del Pd, Francesco Ameli – chiedo di applicarsi e mettere la faccia affinché possa mantenere gli impegni presi con la mozione votata anche dal Partito Democratico nel consiglio comunale del 20 luglio scorso. In tale circostanza, tutta l’assise dava mandato al sindaco Fioravanti di coinvolgere i parlamentari marchigiani –in particolare quelli provenienti dalle zone del Piceno – ed il presidente della Giunta Regionale delle Marche al fine di condividere la possibilità di proporre l’area di crisi complessa del Piceno, con al centro il Comune di Ascoli Piceno, come possibile nuova Zes".

Massimiliano Mariotti