Beko, altra fumata grigia. Gli esuberi restano gli stessi

Chi si aspettava che finalmente, dopo quasi sei mesi di incontri e polemiche, si potesse giungere a un accordo è rimasto deluso. Ancora un nulla di fatto, infatti, dal tavolo sulla vertenza Beko, l’ennesimo, che si è svolto ieri al Mimit di Roma, ovvero il ministero delle Imprese e del Made in Italy. Non è stato ancora siglato nessun accordo tra i sindacati, il Governo e la multinazionale turco-americana. La sensazione, però, è che comunque a breve si possa giungere a un compromesso che possa porre fine alla telenovela. Ma, a questo punto, difficilmente si arriverà all’epilogo entro Pasqua.

Presenti al vertice, in rappresentanza del Governo, il consulente del ministro Adolfo Urso, ovvero Giampietro Castano e la sottosegretaria Fausta Bergamotto. Rispetto alla seduta di una settimana fa, a conti fatti, non è cambiato quasi nulla. Il numero degli esuberi resta prevalentemente lo stesso e, per gli stabilimenti marchigiani, si parla di circa 80-100 persone a Comunanza e circa 210-230 persone nel fabrianese (tra settore impiegatizio e operai del sito di Melano).

Per la fabbrica picena, comunque, è stato confermato che si avvierà una nuova produzione, per un piano industriale che prevede investimenti per quasi quindici milioni di euro. Un’ipotesi, questa, che però non convince ancora pienamente le rappresentanze sindacali, le quali hanno chiesto sforzi maggiori per garantire un futuro allo stabilimento di Comunanza, che rappresenta un pezzo di storia non solo per la provincia ascolana ma per tutto il centro Italia. I sindacati, infatti, considerano la nuova produzione soltanto una sorta di ‘restyling’ e non un primo, vero, mattone sul quale costruire uno sviluppo del sito.

Si è discusso molto, poi, degli incentivi da prevedere per chi decide di rinunciare al posto di lavoro. Cifre che si differenziano, ovviamente, in base all’anzianità di servizio e all’età di ogni lavoratore. La somma massima, per i più ‘vecchi’, è di 85mila euro. Sicuramente un incentivo appetibile, soprattutto per chi è prossimo alla pensione, considerando il fatto che si potrebbe usufruire anche della Naspi.

Poi si è arrivati a uno scontro, tra sindacati e azienda, sullo stabilimento di Siena, che verrà chiuso. E la seduta è stata sospesa intorno alle 19.30, per riprendere diverso tempo dopo. Atteso un nuovo incontro nel giro di qualche giorno, per porre la parola fine sulla vertenza.

Matteo Porfiri