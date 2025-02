Beko, Fabriano: "E noi che fine facciamo?"

"La notizia che tutti attendevamo". Così il senatore e commissario alla ricostruzione post sisma Guido Castelli commenta il fatto che la Beko non lascerà Comunanza. Martedì sera, infatti, al rientro dal viaggio in Turchia, dove ha incontrato i vertici della multinazionale, il ministro Adolfo Urso ha comunicato che lo stabilimento piceno di Villa Pera non chiuderà più, come invece era stato annunciato a novembre dalla stessa azienda. Sospiro di sollievo, quindi, non solo per i circa 300 lavoratori che rischiavano di perdere, a fine anno, il posto di lavoro, ma per tutto il comprensorio Piceno, che sta cercando di ripartire dopo le drammatiche conseguenze del terremoto e il successivo spopolamento. "Viene confermata così l’attenzione del Governo Meloni verso i territori del cratere – spiega Castelli -. Con il presidente Francesco Acquaroli e il sindaco comunanzese Domenico Sacconi siamo stati vicini ai lavoratori e a tutta la comunità sin dall’inizio di questa crisi. Grazie all’impegno schierato dalle istituzioni italiane si sono così potuti ottenere un miglioramento del piano industriale e la garanzia della continuità produttiva. Il mantenimento di questo presidio strategico per Comunanza e tutto il territorio circostante sostiene e rafforza il percorso di riparazione e rinascita dell’Appennino centrale". Polemica, invece, la sindaca di Fabriano Daniela Ghergo, visto che nei due siti che si trovano nel suo comune gli esuberi parrebbero confermati. "La notizia del mantenimento dello stabilimento di Comunanza è certamente positiva e ci auguriamo che sia confermata nell’ambito della presentazione del piano industriale del gruppo – spiega la prima cittadina fabrianese –. Ci preme, tuttavia, sottolineare che l’intera vertenza ha bisogno di una soluzione unitaria che riguardi tutti gli stabilimenti e di una valutazione oggettiva dei numeri in discussione che, ad esempio, nel solo caso di Fabriano mettono a rischio circa 400 addetti, la gran parte con funzioni importanti di ricerca e sviluppo, commerciali e amministrative. Se si salva Comunanza che fine fanno gli addetti di Fabriano? Non ci possiamo permettere soluzioni tampone o un salvataggio fatto a pezzi, che finirebbe per indebolire la posizione di confronto fermo, unitario e di merito che tutte le istituzioni e le forze sociali di tutti i territori coinvolti hanno avuto finora". Prossima tappa della vertenza a Roma, al Mimit, nel tavolo convocato per lunedì alle 12.30.

Matteo Porfiri