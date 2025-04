Beko, gli esuberi non scendono. A Siena il sito a Invitalia e Comune

Chi si aspettava che finalmente, dopo quasi sei mesi di incontri e polemiche, si potesse giungere a un accordo è rimasto deluso. Ancora un nulla di fatto, infatti, dal tavolo sulla vertenza Beko, l’ennesimo, che si è svolto ieri al Mimit di Roma. Non è stato ancora siglato nessun accordo tra i sindacati, il Governo e la multinazionale turco-americana. Il numero degli esuberi resta prevalentemente lo stesso e, per gli stabilimenti marchigiani, si parla di circa 80-100 persone a Comunanza e circa 210-230 persone nel fabrianese (tra settore impiegatizio e operai del sito di Melano). Per la fabbrica picena, comunque, è stato confermato che si avvierà una nuova produzione, per un piano industriale che prevede investimenti per quasi quindici milioni di euro. Per lo stabilimento di Siena, invece, si va verso un accordo tra Comune e Invitalia per l’acquisizione del sito produttivo e la successiva reindustrializzazione.