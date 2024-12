Beko: oggi al Ministero delle Imprese si decide il futuro dello stabilimento di Comunanza

Il giorno decisivo è arrivato. Oggi pomeriggio, alle 14, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, a Roma, si svolgerà il tavolo istituzionale nel quale verrà discusso il futuro della Beko.

Lo scorso 20 novembre, nel precedente vertice, la multinazionale comunicò la decisione di chiudere, alla fine del 2025, lo stabilimento di Comunanza. Una scelta, questa, che costerà il posto di lavoro a oltre 300 operai solo nella sede picena, provocando poi altri licenziamenti in tutto l’indotto.

Una revisione di programmi, quella prevista dalla Beko, che influenzerà anche le sedi di Fabriano e Siena. I rappresentanti sindacali, che oggi parteciperanno al tavolo insieme ai sindaci dei tre territori interessati (ci sarà dunque anche il primo cittadino comunanzese Domenico Sacconi), auspicano che la multinazionale possa fare un significativo passo indietro.

All’incontro ci sarà anche il ministro Adolfo Urso, così come l’assessore regionale Stefano Aguzzi. "Dopo la grande manifestazione di sabato scorso, dove tutte le sigle sindacali, la cittadinanza e i rappresentanti dei paesi limitrofi hanno sfilato per un unico obiettivo, evitare la chiusura dello stabilimento di Comunanza, attendiamo con ansia l’incontro al Ministero – spiega Francesco Armandi, segretario regionale Ugl Metalmeccanici.

Ci sono dubbi e speranze: la Beko confermerà la chiusura dello stabilimento? O farà un passo indietro? Il governo potrà decidere di esercitare i poteri speciali contro le decisioni della Beko? Ci troviamo davanti ad una situazione surreale. Pochi mesi fa i rappresentanti Beko si presentavano in azienda dando rassicurazioni sul futuro. Gli indicatori davano una buona performance nonostante si lavorasse al 50 per cento: si registrava il superamento abbondante del budget, quindi buona produttività e di conseguenza guadagno. Poi, inaspettatamente, i dati sono cambiati.

Per questi motivi non riusciamo a capire la malsana decisione di chiudere uno stabilimento che ancora può dare molto. Si decide di rinunciare a lavoratori competenti e affidabili e mettere in ginocchio tutto il territorio. La Beko – conclude Armandi - dovrà trovare scuse più plausibili se vuole perseguire questo scellerato disegno e rivedere il piano industriale, restituendo la possibilità a questo stabilimento affidabile che negli anni ha dato vita a prodotti di qualità e lungimiranti, come la Margherita e l’Aqualtis, di tornare a produrre.

Ieri sera non si è svolto il falò all’esterno dell’azienda.