Beko, ora è crisi nera. L’azienda chiude nel 2025. A rischio 320 lavoratori

La Beko di Comunanza chiuderà. Per sempre. Entro la fine del 2025. Lo ha deciso la multinazionale, che ieri ha comunicato il suo intento nel corso del tavolo ministeriale che si è svolto a Roma, al Ministero delle imprese e del Made in Italy, in presenza dei sindacati. Saranno 1.935, in totale, gli esuberi tra le sedi di Siena e Comunanza. Nello stabilimento piceno salteranno 320 posti di lavoro. Una notizia agghiacciante, che rischia di peggiorare la situazione in un territorio che sta ancora pagando le conseguenze del terremoto e che sta attraversando una fase di preoccupante spopolamento. I lavoratori sono desolati, poiché dalla riunione di ieri ci si aspettava l’apertura di una trattativa. E non la fine di tutto. Stamattina ci sarà un picchetto di protesta, davanti alla fabbrica comunanzese, mentre nel pomeriggio alle 18 si svolgerà un consiglio comunale straordinario convocato dal sindaco Domenico Sacconi. "Lavoreremo con maggior impegno per far tornare l’azienda sui propri passi – spiega il primo cittadino -. Sarò al fianco dei sindacati e dei dipendenti, con grande senso di responsabilità. Le nostre richieste hanno basi estremamente solide e non si può smobilitare uno stabilimento cruciale per l’area del cratere proprio nel momento in cui c’è una ripartenza. E’ uno schiaffo che i cittadini dell’entroterra non meritavano di ricevere".

"Oggi – scrive invece l’Ugl Mtalmeccanici – doveva essere annunciato un piano industriale per iniziare a rilanciare il settore e i siti italiani con nuovi prodotti e investimenti, invece, è stato comunicato un piano di dismissione e si continua ad affermare che gli stabilimenti sono in perdita e sono a rischio posti di lavoro. L’Ugl Metalmeccanici è fermamente contraria e non accetta tali imposizioni di Beko che vanno a creare un clima di disperazione occupazionale.

La notizia della chiusura della Beko ha suscitato un vespaio di reazione politiche. "Una decisione tragica che non può essere accettata nella sostanza come nel metodo – attacca Augusto Curti, parlamentare del Pd –. E’ un atto di violenza, nei confronti di un territorio già martoriato dal sisma". Il governatore Francesco Acquaroli ha definito il piano "inaccettabile, irricevibile e assolutamente non sostenibile", invitando la Beko a "ripensare le proprie intenzioni strategiche". "La chiusura dello stabilimento di Comunanza va assolutamente scongiurata – prosegue il commissario alla ricostruzione Guido Castelli –, perché determinerebbe un grave danno per tutto quel territorio che, con grande volontà, sta cercando di risollevarsi dopo le conseguenze del sisma del 2016. Ringrazio il Governo, e in particolare il sottosegretario Bergamotto, per l’attenzione e la prontezza dimostrata attraverso una risposta nella quale viene sottolineata la contrarietà rispetto al piano presentato e l’intenzione di far rispettare la golden power". Quest’ultimo, è opportuno precisarlo, è uno strumento normativo che permette al Governo di bloccare o apporre particolari condizioni a specifiche operazioni finanziarie, che ricadano nell’interesse nazionale. "Comunanza non è solo un polo produttivo, ma anche una comunità che negli ultimi anni ha affrontato con coraggio le conseguenze del terremoto – conclude invece Anna Casini, capogruppo del Pd Marche –. Chiedo con forza alla giunta regionale e al Governo di intervenire immediatamente per scongiurare la chiusura e salvaguardare i posti di lavoro. Non possiamo accettare che multinazionali approfittino del nostro territorio per poi abbandonarlo senza alcuna responsabilità sociale".

Matteo Porfiri