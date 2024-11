Beko, rischia anche Comunanza: "Vanno tutelati i posti di lavoro"

COMUNANZA (Ascoli)

Dopo Fedrigoni, l’incubo dei licenziamenti torna a spaventare le Marche. Oltre mille posti di lavoro, infatti, sono a rischio in Italia alla Beko (ex Whirlpool), in particolare nello stabilimento marchigiano di Comunanza (Ascoli), oltre che in quelli di Siena e Cassinetta (Varese). Al vertice al ministero del Made in Italy la multinazionale ha infatti presentato la strategia per le sedi italiane, "alludendo – a quanto riferiscono i sindacati, in particolare la Fiom Cgil – alle chiusure delle filiere del lavaggio e della refrigerazione". La presenza nei settori di lavaggio e refrigerazione sarà ulteriormente valutata per evitare altre perdite di cassa, hanno spiegato i vertici Beko. Nella fattispecie, potrebbe concretizzarsi una riduzione del 50% dei volumi produttivi per la concorrenza col mercato asiatico. Gli stabilimenti di Beko nei settori del lavaggio, a Comunanza, e della refrigerazione (Cassinetta e Siena), sono quindi rischio, secondo i sindacati.

"Il ministero ha ribadito il sostegno all’impresa in relazione agli incentivi e attraverso il ‘meccanismo di salvaguardia’ usato per proteggere i settori strategici – spiega il sindaco di Comunanza, Domenico Sacconi –. Questo strumento offre garanzie preziose per i lavoratori e la continuità dello stabilimento, dando alle parti il tempo di trovare soluzioni condivise. Per lo stabilimento di Comunanza i dati dicono che la struttura ha uno dei più alti tassi di utilizzo produttivo tra quelle italiane, ma non ancora abbastanza per assicurare una completa sostenibilità economica. Esprimo comunque la volontà e la disponibilità del Comune a essere parte attiva nel piano industriale, per proteggere l’economia locale e i posti di lavoro". "Ci aspettavamo indicazioni in più dall’azienda, che ci ha semplicemente illustrato la situazione generale del mercato del bianco in Europa, insistendo sulla concorrenza cinese – sottolinea l’assessore regionale al lavoro, Stefano Aguzzi –. Non è stato presentato nessun piano industriale che tuteli i lavoratori. Come Regione Marche ho dato la disponibilità a fare la nostra parte, se servisse la riconversione parziale dell’attività di alcuni dipendenti. Ci siamo fortemente scaldati, alla fine, sul fatto che serva un nuovo incontro rapido tra tutte le parti".

Anna Casini, capogruppo Pd in Consiglio regionale, ha presentato un’interrogazione al governatore Acquaroli. "Vogliamo sensibilizzarlo affinché si faccia parte attiva – sostiene –. Non possiamo permetterci, a proposito di Comunanza, che nel cratere del sisma arrivi l’ennesima mazzata sul lavoro. Non possiamo permettercelo, se vogliamo dare un futuro alle aree interne. È importante che tutte le istituzioni si attivino per convocare subito un nuovo tavolo a tutela della tenuta occupazionale".