Beko, si lavora sugli 80 esuberi di Comunanza

La firma dell’accordo non è arrivata, ma arriverà. Probabilmente già al prossimo incontro, fissato per martedì pomeriggio alle 15.30. Per la vertenza Beko si intravede ormai la conclusione, soprattutto dopo il tavolo che si è svolto mercoledì al Mimit, il ministero delle Imprese e del Made in Italy: un vertice cominciato alle 17 e protrattosi fino a tarda serata. Sui piani industriali, occorre ancora capire bene quali saranno le produzioni sui nuovi prodotti da assegnare nei due stabilimenti marchigiani di Comunanza e Fabriano. Poi c’è il nodo legato alle funzioni di staff e di ricerca, con il numero degli esuberi che non ha fatto registrare variazioni rispetto all’incontro del 25 marzo, circa 210 nel fabrianese. A questi si sommano gli esuberi nelle fabbriche: per le Marche si parla di 64 lavoratori a Melano e 80 a Comunanza. Si è parlato anche degli eventuali incentivi all’esodo: i sindacati di categoria chiedono che gli eventuali ammortizzatori sociali siano conservativi con meccanismi di rotazione e sicuramente tesi ad escludere i licenziamenti. Le parti, come detto, si ritroveranno al Mimit l’8 aprile prossimo e non si esclude che possano essere coinvolte anche le Regioni interessate da questa vertenza per capire che ruolo possano avere. "Nell’incontro di mercoledì sono stati fatti alcuni passi in avanti, in particolare su incentivi all’uscita, ammortizzatori sociali conservativi e impegni assunti dal Governo – confermano Fim, Fiom, Uilm e Uglm -. Il Mimit ha difatti dichiarato di aver aperto la ‘due diligence’ con Invitalia per poter procedere all’ acquisizione del sito di Siena. Anzi, Invitalia e il Comune di Siena dovranno stipulare un protocollo di intesa al fine di comprare l’immobile, realizzare la reindustrializzazione del sito e favorire lo sviluppo del territorio. Quanto agli ammortizzatori sociali vi è un generale impegno a usare strumenti conservativi, tali da escludere i licenziamenti. Le uscite avverranno solo su base volontaria, o più precisamente non oppositiva. In merito agli incentivi, invece, la direzione di Beko ha formulato una nuova proposta tenendo conto almeno in parte dei rilievi sindacali, alzando gli importi e semplificando lo schema di calcolo, fino a un massimo per gli ultracinquantenni che non agganciano la pensione di 18 mensilità a 85.000 euro. L’azienda ha inoltre confermato l’attribuzione di un nuovo prodotto a Comunanza, entro tre mesi – concludono i sindacati –. Sono state proposte delle bozze di testo su cui proseguire il confronto e sciogliere alcuni nodi irrisolti al prossimo incontro, come la valorizzazione complessiva degli importi degli incentivi e di alcuni asset impiegatizi".

Matteo Porfiri