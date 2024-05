Bellesi: "Inaccettabile il taglio della Regione al centro Montessori"

"Il taglio delle risorse al Centro Montessori è inaccettabile". Parole di Moreno Bellesi, coordinatore provinciale di Italia Viva, che ha voluto esprimere delle riflessioni su alcuni questioni che interessano l’ambito sociale

del territorio. "Negli ultimi tempi l’Ast di Fermo è stata ulteriormente impoverita – spiega Bellesi – e questo non facilita il lavoro del Dirigente generale Grinta alle prese con gravi difficoltà sia nella riorganizzazione e nella valorizzazione delle risorse umane a disposizione, sia nel reperimento urgente di quelle necessarie per coprire i molti posti vacanti: medici, infermieri, tecnici e personale ausiliario. Nei giorni scorsi attraverso il sindaco di Fermo Paolo Calcinaro, siamo venuti a conoscenza di un fatto molto grave che riguarda il contesto sociale del territorio: ovvero il taglio di 120.000 euro di risorse al Centro per i diversamente abili ‘Montessori’ da parte della Ast di Fermo.

Così tanti soldi in meno per i servizi dedicati ai nostri ragazzi che ne hanno più bisogno". Questo il punto di partenza prima di entrare nel merito della questione. "Italia Viva del Fermano esprime sdegno verso questa decisione ignobile di vannacciana memoria – conclude Bellesi - che offende fermani e marchigiani.

Vanno incrementate le risorse per i centri che accolgono ragazzi e adulti in situazioni di difficoltà. Per quale motivo la Regione Marche

da anni non riesce

ad investire tutti

i fondi europei per il

sociale e si tagliano queste risorse? Italia Viva chiede almeno l’immediato ripristino di questi fondi ed in seguito un forte incremento, chiede che vengano destinati al trasporto dei disabili e che sia gratuito, al potenziamento dell’insegnamento, al sostegno delle famiglie con persone diversamente abili. Chiediamo che venga fatto subito, consideriamo questi tagli delle scelte inqualificabili".

a.c.