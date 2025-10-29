‘Bellezza & Alterità’. La mostra da sabato in piazza Kursaal

Il Museo di piazza Kursaal a Grottammare, ospiterà fino al 17 novembre la mostra ‘Bellezza & Alterità nelle società digitali’, progetto artistico firmato da Vito Sforza e Giuseppe Di Caro, che impiega video, fotografia, danza e musica per analizzare le trasformazioni sociali e culturali nell’era digitale. L’inaugurazione avverrà sabato 1 novembre, alle 17.30. Il progetto espositivo si divide in due sezioni: la prima raccoglie tre video che affrontano il tema dell’immortalità, la seconda sezione propone immagini fotografiche che esplorano la bellezza e l’immortalità della coscienza e oscillano tra documentazione del reale e smaterializzazione digitale. "Questo lavoro - afferma Vito Sforza - analizza le trasformazioni della società contemporanea, in cui nuovi elementi culturali influenzano creatività, produzione e comunicazione". L’assessore Lorenzo Rossi ha aggiunto: "Ci sono mostre che si attraversano come un percorso, e altre che si abitano come un pensiero. Bellezza & Alterità nella società digitale appartiene a questa seconda categoria: un’esperienza che non si limita a mostrare, ma trasforma le immagini in domande su di noi. La mostra è aperta di venerdì, sabato e domenica, dalle 17 alle 19.30. Ingresso gratuito.