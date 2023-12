Bellezze in riviera, bufera per il calendario sexy

C’era una volta l’Eicma, considerato il più importante expo sulle due ruote a livello internazionale. All’edizione 2023 partecipava, fra gli altri, anche il Comune di San Benedetto, che nell’occasione diventava ‘città della sicurezza stradale’. Una vetrina non indifferente per la riviera delle palme, e infatti vi partecipava, in prima persona, il sindaco Antonio Spazzafumo. È in questa sede che prendeva forma l’idea di ambientare il calendario ‘Miss Grand Prix 2024’ a San Benedetto: da un colloquio fra il primo cittadino rivierasco e l’organizzatore della fiera, Claudio Marastoni. Nessuno dei due, probabilmente, poteva immaginare il polverone che avrebbe alzato l’iniziativa.

Il calendario infatti è stato presentato due giorni fa in sala consiliare, alla presenza dello stesso Marastoni, del consigliere comunale Umberto Pasquali, e delle sei modelle che compaiono nella pubblicazione. Immediate le polemiche, da tutti i gruppi e i partiti di minoranza. Nella maggior parte delle polemiche vengono espresse perplessità sul progetto di marketing territoriale: le ragazze in costume, infatti, sono in posa vicino ad alcuni dei luoghi più caratteristici della riviera. A non piacere è l’idea di pubblicizzare San Benedetto legando le sue principali attrattive a modelle scelte per l’avvenenza fisica. Alcuni si spingono più in là, chiamando in causa la "cultura patriarcale" e il fatto che, appena pochi giorni fa, si sono svolti i funerali di Giulia Cecchettin. Altri ancora criticano l’amministrazione per la spesa pubblica: i settemila euro, però, non sono serviti a finanziare il calendario, bensì per la partecipazione all’Eicma. Si apre pure una nuova crisi di maggioranza, perché anche il Centro Civico popolare prende le distanze dall’iniziativa, dichiarando che l’assessora al turismo, Cinzia Campanelli, si era detta contraria al progetto. E ora si parla di ultimatum: i centristi pretendono riequilibrio in giunta e maggioranza.

Giuseppe Di Marco