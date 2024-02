Bellini: "Pd di Grottammare trainante sulla costa"

Il segretario del Pd di Grottammare, Attilio Bellini, afferma che il numero dei tesserati è rimasto pressoché invariato rispetto all’anno precedente ed ha espresso soddisfazione per il risultato ottenuto nelle amministrative del maggio scorso con l’elezione del Sindaco Alessandro Rocchi. "Il lavoro paziente e costruttivo di tutto il partito, che ha posto alla base del sua azione obbiettivi come l’unità e i bisogni reali dei cittadini, sta dando i suoi frutti – afferma Bellini –. Un punto qualificante e molto importante di questo tesseramento è stato l’avvicinamento al partito di diversi ragazzi che con entusiasmo hanno aderito al progetto che vuole il Pd di Grottammare protagonista in un ruolo trainante per tutto il territorio costiero su diverse questioni come: il problema delle infrastrutture, che secondo il nostro modo di vedere deve risolversi con un totale arretramento autostradale e ferroviario; la sanità che deve rimanere pubblica; le attività economiche da favorire con sinergie sotto il profilo della formazione (scuola) e con iniziative tese a destagionalizzare il turismo balneare".