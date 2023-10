Bellosguardo Sgariglia, i residenti a confronto col consigliere Sprecacè

Alcuni membri del quartiere Bellosguardo Sgariglia, sabato si sono incontrati con il consigliere comunale di minoranza Marco Sprecacè, che era stato candidato sindaco del centro destra nelle ultime votazioni. Al centro del discorso alcune problematiche che affliggono il quartiere e, secondo i residenti, mai risolte dalle precedenti amministrazioni. Un segnale che arriva al Comune proprio nel periodo in cui sono in corso gli incontri tra amministratori e cittadini dei vari quartieri. "Abbiamo fatto una passeggiata in via Bologna, via Napoli, via Firenze – raccontano i promotori dell’incontro – Abbiamo parlato di argomenti che, auspichiamo, saranno oggetto di discussione nei prossimi incontri comunali. Siamo fiduciosi dell’impegno del nuovo consigliere proteso all’ascolto e alla vera partecipazione alla vita della città. Non ci resta che attendere per vedere i primi risultati di lavori mai realizzati da chi governa questa città da trenta anni".