Belmonte Piceno, l’ex casa rurale diventa un centro per ricercatori: "Valorizziamo la nostra cultura"

Pronti a partire i lavori di riqualificazione di una ex casa rurale di proprietà comunale sita fuori dal centro storico di Belmonte Piceno che nel prossimo futuro svolgerà una funzione di accoglienza. L’idea di base sviluppata dall’amministrazione è quelle di recuperare uno stabile per ospitare ricercatori, studiosi o semplicemente personaggi legati al mondo della cultura che potranno veicolare il nome di Belmonte Piceno in Italia e nel mondo. "Il progetto è stato denominato ‘Casa dell’Archeologo’ – spiega il sindaco Ivano Bascioni – e si avvale di un finanziamento di circa 100.000 euro a fondo perduto che ci permetterà di riqualificare una casa rurale inutilizzata da decenni. L’abitazione sarà ristrutturata con i moderni sistemi tecnologici e riadattata per essere facilmente fruibile. L’idea è di utilizzarla come locale di accoglienza per ricercatori che svolgono studi sui Piceni, personaggi legati al mondo della cultura che visitano Belmonte per promuovere attività culturale agevolandone la permanenza e creando le condizioni affinché il nostro suggestivo borgo venga fatto conoscere in tutto il mondo. Il progetto definitivo di recupero della struttura è in stato avanzato, una volta superata la procedura di approvazione definitiva procederemo all’appalto e assegnazione dei lavori. Siamo fiduciosi di poter conclude l’intervento entro la fine di luglio".

a.c.