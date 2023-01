"Bene Carignani, ora il cambiamento"

Segue dalla Prima

In questi mesi, purtroppo, abbiamo assistito a tante situazioni di questo genere: dalla caccia all’uomo verso personalità non gradite, a vincitori di concorsi mai nominati per motivazioni risibili, fino al deteriorarsi dei rapporti sindacali. Invitiamo dunque la nuova direttrice a svolgere la propria funzione con serenità, in maniera accurata e prediligendo il merito delle questioni, senza essere risucchiata nel meccanismo delle clientele politiche. Se così sarà (e non abbiamo dubbi al riguardo) saremo al suo fianco per aiutarla nel difficile compito di ricostruire la fiducia dei cittadini verso le istituzioni sanitarie. Le auguriamo allora buon lavoro, anche se restiamo scettici sulle volontà di indirizzo dell’amministrazione regionale.

Manuela Marcucci

(circolo sanità Pd)