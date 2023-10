"Bene i dati positivi ma vogliamo di più"

Investire su eventi esclusivi. Questa, secondo il sindaco Marco Fioravanti, la scelta vincente che ha portato Ascoli ad avere un lieve aumento di arrivi e presenze turistiche. Il primo cittadino, infatti, si gode gli ottimi risultati ottenuti nell’ultimo anno e guarda al futuro, consapevole del fatto che il Piceno può offrire ancora molto di più. "I dati ci rendono particolarmente soddisfatti, ma vogliamo crescere ancora sotto tutti i punti di vista, dall’accoglienza all’offerta – conferma Fioravanti –. Da quattro anni e mezzo, ovvero da quando questa amministrazione si è insediata, abbiamo sempre messo al centro del nostro operato la promozione del territorio, investendo su eventi esclusivi dal punto di vista culturale. Parlo di tutte quelle manifestazioni uniche nel proprio genere, per le quali gli appassionati sono ‘costretti’, in qualche modo, a venire ad Ascoli per poter partecipare, e che permettono di vivere esperienze particolari. Ecco, questa la ritengo una mossa fortunata e ci prendiamo il merito di questi ottimi risultati che riguardano gli arrivi e le presenze in città". Il sindaco, però, guarda anche al futuro, senza adagiarsi sugli allori. "Proseguirà il nostro impegno nella promozione di Ascoli e di tutto il territorio – continua Fioravanti –. Abbiamo avviato dei progetti grazie ad alcuni testimonial, come Giovanni Allevi e Massimiliano Ossini, tanto che si parla ormai di Ascoli anche su tanti giornali nazionali. Sono state investite tante risorse pure sull’accoglienza, attraverso la formazione degli operatori turistici e commerciali. Inoltre, chi viene ad Ascoli ne diventa promotore, perché resta affascinato dalle nostre bellezze e invia un feedback positivo, anche tramite i social, a tutti coloro che invece devono ancora ammirare le cento torri".

Matteo Porfiri