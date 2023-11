"Bene i fondi di oltre 11 milioni per la Mezzina". Massa: l’intero tracciato tra le opere strategiche

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Offida Luigi Massa per lo stanziamento di 11,1 milioni di euro per la strada provinciale Mezzina. A seguito dell’incontro di qualche settimana fa con l’assessore Francesco Baldelli e la consigliera Anna Casini per discutere della strategicità della Mezzina e quindi della necessità di un rifinanziamento del IV° lotto, Baldelli ha confermato al sindaco Massa il raggiungimento dell’obbiettivo. Il nuovo piano delle infrastrutture proposto dalla Regione ed asseverata dal Governo contiene 11,1 milioni di euro, a valere sui fondi FSC, per la realizzazione del IV° stralcio dell’infrastruttura (Fornace Offida-Circonvallazione Offida). "E non solo – precisa il sindaco Massa – l’intero tracciato rimane definito tra le opere strategiche aprendo quindi la possibilità di poter lavorare al reperimento di ulteriori risorse. Questa è un’impostazione condivisa anche con il commissario alla ricostruzione, Guido Castelli".